Liga NOS : Le FC Porto et Benfica s'affrontent pour le traditionnel Classico

Une rivalité historique

Place au Classico au Portugal. En effet, ce vendredi soir, dans le cadre de la 14eme journée de Liga NOS, les deux grands rivaux, à savoir le FC Porto et Benfica, vont en découdre, du côté du stade du Dragon. Une rencontre de la plus haute importance au Portugal. Si ces Classico sont généralement déjà tendus, un autre enjeu vient s'ajouter cette saison. En effet, les deux équipes sont à égalité en terme de points (31), au niveau du classement du championnat du Portugal. D'ailleurs, le podium de cette saison 2020-21 ne cesse d'évoluer et de changer. Actuellement, c'est le Sporting qui est en première position avec 35 points au compteur. Ce fameux match est donc essentiel pour les deux équipes. Benfica doit se ressaisir et empocher les trois points, après avoir perdu le premier Classico de la saison. Quant au FC Porto, le club doit également récupérer les trois points pour continuer sur sa lancée.Cette rivalité ne date pas d'hier. La première rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 28 juin 1931, lors de la création du championnat. Dans un premier temps, c'était les Aigles qui dominaient et remportaient la majorité de ces rencontres. Désormais, la tendance s'est inversée et les Dragons ont repris le dessus. D'après le média portugais A Bola, sur les 245 Classico, Porto en a remporté 97, le Benfica 88 et il y a eu 60 matchs nuls. Pour les Classico joués dans le cadre de la première division, il y en a eu 172, pour 68 victoires du club du nord de Lisbonne, 57 pour le club de la Capitale et 47 matchs nuls. Les deux équipes ont, toutes les deux réunies, remporté 23 titres de champions du Portugal, sur les 26 dernières saisons. Au total, les Aigles en possèdent 37, et les Dragons en comptent 29.