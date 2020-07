FC Porto : La drôle de pétition des supporters pour qu'Iker Casillas soit champion

Le FC Porto est très proche d'un nouveau titre de champion du Portugal. Leader du classement avec 8 points d'avance sur Benfica à trois journées du terme de la saison, il n'aura besoin que d'un point lors des dernières rencontres afin d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Le prochain match se déroulera face au Sporting Lisbonne, mercredi soir (22 heures 30). Par la suite, il faudra se mesurer à Moreirense et Braga pour les joueurs dirigés par Sérgio Conceição. Les supporters du FC Porto ont fait passer un message via une pétition #Ikercampeao sur les réseaux sociaux. En effet, le portier espagnol n'a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison et pourrait ne pas être considéré comme sacré. Ainsi, les supporters veulent qu'il dispute au moins une minute lors des trois derniers matches de la saison.

Casillas n'est plus sous contrat avec le FC Porto

nfarctus le 1er mai dernier lors de l'entraînement de son équipe, et n'a pas refoulé les pelouses depuis.

Le dernier match qu'il a joué était le 26 avril 2019, lors d'un nul contre Rio Ave (2-2). Au total, Casillas a disputé 156 matchs avec l'équipe bleue et blanche et a remporté un championnat du Portugal et une Super Coupe du Portugal jusqu'alors. Sans club depuis le 1er juillet et la fin de son contrat au FC Porto, Casillas est loin d'être certain de pouvoir étoffer un peu plus son gigantesque palmarès.

Casillas a souffert d'un i