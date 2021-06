Cristiano Ronaldo se rapproche d’Ali Daei

Ronaldo marque encore ! Face à Israël, à l'Estadio José-Alvalade de Lisbonne mercredi soir, la star de la Juventus a marqué le deuxième but de sa formation, juste avant le repos (44e). Le Portugal s'est d'ailleurs imposé sur le score de 4 à 0 (Bruno Fernandes auteur d'un doublé et João Cancelo sont les autres buteurs de la soirée).

Ronaldo proche d'un nouveau record

Grâce à ce but, l'ancien joueur du Real Madrid compte désormais 104 réalisations en 175 rencontres avec la Selecção. Il n'est donc plus qu'à cinq longueurs du record d'Ali Daei. Un record qui pourrait tomber pendant l'Euro 2020 si CR7 se montre inspiré et si le Portugal se montre aussi performant qu'en France, à l'Euro 2016. Pour l'instant, le record de buts en sélection appartient toujours à Ali Daei, auteur de 109 buts en 149 sélections avec l'Iran.