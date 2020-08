Coupe du Portugal : Porto s'offre le doublé contre Benfica

Mbemba, héros des Dragons

La belle saison des Dragons se poursuit.Pour autant, la tâche n'a pas été aisée pour les joueurs de Sergio Conceiçao, expulsé de son banc peu avant la mi-temps, dans cette rencontre intense dans laquelle Pepe a brillé. Surtout que les futurs vainqueurs ont longtemps évolué à un de moins, suite au carton rogue de Luis Diaz, le milieu offensif colombien, qui avait été expulsé pour deux jaunes (38eme) et avait donc laissé les siens à 10. Mais, en infériorité numérique, Porto n'a rien lâché et a dans un premier temps ouvert le score par Chancel Mbemba de la tête (47eme). Ce dernier profitait alors d'une sortie hasardeuse d'Odisseas Vlachodimos, le gardien adverse, suite à un coup-franc côté gauche le long de la ligne de touche.Devant au score, Porto s'est ensuite mis à l'abri peu après. En effet, quelques minutes plus tard, sur un nouveau coup-franc tiré par Otavio dans l'axe, le défenseur central congolais a doublé la mise (59eme), toujours de la tête. Le break en poche, les Dragons ont ensuite beaucoup souffert dans les dernières minutes face à des Aigles remontés.Bien que bousculé, le FC Porto a tenu et s'offre donc un doublé après le championnat et met fin à une longue disette dans l'épreuve, leur dernier trophée en Coupe du Portugal remontant à 2011. Pour Benfica, la saison 2019-20 est décidément à oublier. Les deux formations déjà éliminées des Coupes d'Europe, la trêve va désormais leur faire le plus grand bien avant d'attaquer un nouvel exercice.