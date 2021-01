Benfica : Todibo ciblé par Nice et Saint-Etienne ?

Le défenseur français Jean-Clair Todibo est prêté par le FC Barcelone au Benfica Lisbonne mais l'aventure vécue jusqu'ici n'est pas une franche réussite pour lui. N'entrant pas dans les plans de son entraîneur, Jorge Jesus, depuis son arrivée l'été dernier, Todibo n'a effectué ses débuts que la semaine passée, en Coupe du Portugal, face à Estrela Amadora (4-0). Blessé, le joueur n'avait pu s'inscrire dans la rotation de son club et Jorge Jesus, en décembre dernier, n'avait pas cherché à éviter la réalité concernant son temps de jeu, avant un match de Ligue Europa. "Todibo ne sera pas là. Il n'a pas de condition physique ou tactique. Il n'a pas travaillé avec l'équipe. Il n'est pas l'un des joueurs auxquels je pense."

Great feeling of being back after more than 8 months without playing a game. First game and first victory with my new team and congratulations to the entire team for the qualification. Thanks to all the fans for your unconditional support during this period 🦅 #DeTodosUm pic.twitter.com/MtpedwN6IT