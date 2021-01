Benfica : Jorge Jesus positif au Covid-19

Informação do Sport Lisboa e Benfica.

Les derbys et Jorge Jesus

C'est via un communiqué publié sur les réseaux sociaux que le Benfica a annoncé l'isolement de son entraîneur, Jorge Jesus. Le Portugais, absent face à Belenenses en Coupe du Portugal, avait été hospitalisé pour un problème d'infection respiratoire. Il a alors passé des tests au Covid-19 qui se sont révélés positifs. La santé de l'entraîneur est stable mais comme le stipule le protocole sanitaire, Jorge Jesus restera en isolement. Le club lisboète avait d'abord annoncé que l'état de son coach n'avait rien à voir avec le virus puisqu'il avait passé sept tests qui s'étaient révélés négatifs. Son absence est d'ores et déjà confirmée pour le derby face au Sporting lundi soir (22h30). On ne connaît pas encore la durée de son absence. Cela dépendra de ses prochains tests et de son état de santé. En attendant son retour, c'est l'un de ses trois entraîneurs adjoints qui devrait le remplacer.Ayant entraîné les deux équipes dans sa carrière, Jorge Jesus connait tous les enjeux de ce match entre le Sporting et le Benfica. D'autant plus cette saison puisque le Benfica n'est pas au meilleur de sa forme. Contrairement à son adversaire, en tête du classement de Liga NOS, la première division portugaise de football. Sur 309 derbys, toutes compétitions confondues, ce sont les Aigles qui dominent largement les Lions. Au total, le Benfica en a remporté 135 et le Sporting en compte 109. Les 65 matchs restants sont des matchs nuls. La rivalité entre les deux clubs est immense et leurs rencontres font partie des matchs les plus regardés au Portugal. C'est aussi pour cela que lorsque Jorge Jesus a signé au Sporting, puis est revenu au Benfica après un séjour au Flamengo au Brésil, beaucoup de "benfiquistas" et de "sportinguistas" n'ont pas apprécié cet aller-retour.