Benfica : Jorge Jesus est de retour !

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/le-portugal-recompense-jorge-jesus-entraineur-a-succes-exile-au-bresil-CNT000001mv4iM.html"][/EMBED]Il y a parfois des incroyables renversements de tendance dans le sport et dans le football en particulier. En voici un nouveau dans l’univers du ballon rond. Il y a un peu plus d’un mois, on annonçait un accord pour une prolongation de Jorge Jesus à la tête de Flamengo qu’il avait mené au titre de champion du Brésil. Eh bien, le technicien n’est plus le coach de l’équipe ! Il s’en va pour… retrouver le Benfica Lisbonne !Le Portugais a démissionné de son poste à Flamengo et signe son retour au Benfica qu’il a déjà dirigé de 2009 à 2015. Jesus (65 ans, 66 le 24 juillet) a annoncé qu'il quittait son équipe brésilienne pour retourner au Portugal, précise le communiqué du club de Rio de Janeiro qui explique aussi « respecter cette décision personnelle » tout en regrettant le départ du coach. De son côté, Benfica s’est réjoui du retour de Jesus en publiant sur Twitter une photo de lui accompagnée du message « Bienvenue à la maison ! »Avec Flamengo, rejoint en 2019, Jorge Jesus a, en plus du Championnat, décroché la Copa Libertadores, le Supercoupe du Brésil, la Supercoupe sud-américain et le Championnat de l’Etat de Rio. Tout cela en un an. L’entraîneur lusitanien avait quitté Benfica en 2015 pour le rival lisboète du Sporting. Avant de partir en 2018 pour Al-Hilal. Jesus a déjà été champion trois fois avec le Benfica en 2010, 2014 et 2015. Le club de Lisbonne espère renouer avec le titre qu’il a laissé échapper cette saison 2019-2020 au profit du FC Porto.