Benfica : 17 cas positifs recensÃ©s, le club devient un cluster

O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados cinco casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional.

— SL Benfica (@SLBenfica) January 19, 2021

Le club à l'isolement

Le Portugal s'est reconfiné il y a quelques jours, autorisant tout de même la Liga NOS et les différentes compétitions sportives à poursuivre leur saison. Une décision que le gouvernement regrette peut-être aujourd'hui puisque dix-sept cas de la Covid-19 ont été recensés au sein du Benfica. Parmi eux, le président des Aigles, Luís Filipe Vieira. D'après le communiqué du club publié sur les réseaux sociaux, cinq cas sur les dix-sept sont des joueurs. Dont Luca Waldschmidt, d'après RMC Sport.Alors que le Final Four de la Coupe de la Ligue portugaise débute mardi, le staff, les joueurs touchés et les joueurs cas contacts ont l'obligation de s'isoler. Par conséquent, la demi-finale face à Braga, prévue mercredi, est fortement compromise. De plus, en ce mois de janvier, il reste quatre matchs à disputer pour le club. Un report du Final Four semble difficilement réalisable. Quant aux matchs de Liga NOS, leur report va alourdir le calendrier du Benfica et des équipes adverses concernées. Dans le communiqué, la Direction générale de santé exige seulement l'isolement des joueurs et des membres du staff positifs ou cas contacts. Concernant le maintien du match, il en « est de la responsabilité des clubs sportifs ». C'est donc aux équipes de choisir. Le club est devenu un véritable cluster et doit faire au mieux pour éviter le moindre risque de contamination. Pour cela, le Benfica va devoir prendre certaines décisions. Les personnes touchées par la Covid-19 et les cas contacts au sein du club devront repasser des tests. De quoi compliquer une saison déjà moyenne...