Transferts : Zaadi prêtée à Metz ?

Grâce Zaadi pourrait avoir trouvé un nouveau point de chute. En effet, à en croire les informations du quotidien sportif français L'Equipe, la handballeuse, aujourd'hui âgée de 28 ans et qui évoluait jusqu'à présent du côté de Rostov, va terminer cette saison 2021-22 en France, et plus précisément au sein du club de Metz, dans le cadre d'un prêt qui s'achèvera le 30 juin prochain. Soit son club formateur et le premier avec qui la championne olympique en titre a évolué, dans le monde professionnel, entre les années 2013 et 2020. L'internationale française a été libérée, au moins jusqu'à la fin de cette saison actuellement en cours, par la formation russe à laquelle elle appartenait, à sa demande écrite, toujours selon L'Equipe. La demi-centre avait, dans un premier temps, choisit de ne pas rentrer en Russie, en raison de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine.

Brest était également sur le coup

Une décision actée à l'issue de la rencontre disputée et remportée avec l'équipe de France contre la Croatie (27-19), du côté de Toulouse. C'est en 2020 que Zaadi avait alors rejoint les rangs de ce club russe de Rostov. Quant à son contrat avec cette formation, il court encore pendant une durée de deux saisons. Lors du mois de janvier dernier, la joueuse avait alors signé un avenant pour une saison supplémentaire. En raison de la guerre en Ukraine, son club de Rostov, pourtant qualifié directement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de handball féminin, a bel et bien été exclu de cette prestigieuse compétition internationale. Si Metz devrait donc bénéficier d'une arme en plus avec l'arrivée de Grâce Zaadi, qui sera d'ailleurs qualifiée pour la Ligue des Champions (Metz jouera les huitièmes de finale contre les Allemandes de Dortmund), Brest était également sur le coup, toujours selon les informations de L'Equipe.