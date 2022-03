Paris 92 : Deux ans de plus pour Laura Flippes

Flippes : « Je me sens bien au sein du Paris 92 »

Laura Flippes a décidé de s’inscrire sur la durée. L’arrière droite internationale, sacrée championne olympique l’été dernier à Tokyo avec les Bleues, ne va pas quitter de sitôt Paris 92. Après avoir lancé sa carrière sous le maillot de Metz, porté pendant sept saisons, la native de Strasbourg a rejoint le club francilien à l’été 2020 mais son contrat arrivait à échéance au terme de la saison 2021-2022. Toutefois, la championne du monde 2017 avec l’équipe de France a finalement décidé de prolonger son engagement pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024. L’arrière droite restera ainsi un cadre de l’effectif francilien, qui sera renforcé par des joueuses du calibre d’Astride N’Gouan ou Roxanne Franck la saison prochaine. Une prolongation de contrat qui est « en accord avec les attentes et objectifs du club » selon le communiqué publié ce mercredi par Paris 92.Une prolongation pour deux saisons supplémentaires qui fait le bonheur de Laura Flippes, impatiente de voir le club francilien se renforcer pour la saison prochaine. « Je suis très contente d’avoir re-signé, je me sens bien au sein du Paris 92, a ainsi déclaré l’internationale tricolore. Je suis heureuse de voir l’équipe se construire pour l’année prochaine, j’espère que l’on fera encore mieux que les saisons précédentes. Mais je me concentre déjà sur la fin de cette année même si j’ai hâte de vivre la nouvelle aventure avec les nouvelles joueuses et les filles qui restent. » Pour son entraîneur Yacine Messaoudi, cette prolongation est « une vraie satisfaction » car Laura Flippes était « extrêmement courtisée notamment depuis son statut de championne olympique ». « Sa polycompétence va nous apporter diverses options tactiques, en attaque comme en défense, a ajouté le technicien. Sa prolongation confirme la compétitivité de notre équipe la saison prochaine. »