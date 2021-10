Metz : Touchée à un genou, Emma Jacques sera absente pour un mois

🏣 Emma Jacques, s'est blessée lors de la rencontre face à @Paris92_Off.

❌Les examens ont mis en évidence une lésion du ménisque interne induisant une indisponibilité d’un mois.



💙 Bon rétablissement Emma, nous espérons te retrouver très vite dans le groupe.



📷 Arnaud Scherer pic.twitter.com/K5xlgfDszn



— Metz Handball (@MetzHandball) October 28, 2021

Jacques trop courte pour le Mondial ?

Emma Jacques sera-t-elle suffisamment remise à temps pour le Mondial 2021 ? Récemment sélectionnée par Olivier Krumbholz à l’occasion des premiers matchs internationaux post-Jeux Olympiques, avec des victoires face à la République tchèque puis à l’Ukraine, l’arrière droite de Metz a subi ce mercredi un fâcheux contre-temps. En effet, la joueuse de 19 ans n’a pas pu aller au bout de la rencontre remportée par Metz face à Paris 92 (36-21) dans le cadre de la 6eme journée de Ligue Butagaz Energie. Touchée à un genou durant ce match, Emma Jacques a passé depuis des examens qui ont permis de confirmer un diagnostic relativement lourd pour la jeune internationale. Ayant notamment subi une IRM, l’arrière droite est touchée au ménisque interne.Il a alors été décidé de procéder le plus tôt possible à une intervention chirurgicale. Emma Jacques sera opérée dès ce vendredi sous arthroscopie. Le club de Metz précise d’emblée que sa joueuse sera absente des terrains pour une durée d’un mois. Une blessure qui intervient à un bien mauvais moment pour Emma Jacques. La fille de l’ancienne internationale tricolore Melinda Jacques-Szabo devrait être de retour à la toute fin du mois de novembre. Or, concernant l’équipe de France, l’édition 2021 du championnat du monde démarre le 1er décembre prochain en Espagne. Un retour qui pourrait s’avérer trop tardif pour la Messine vis-à-vis de la sélection nationale. Notamment en ce qui concerne la phase de préparation du Mondial 2021, qui verra les Bleues retrouver durant le premier tour le Monténégro, l’Angola et la Slovénie.