Metz : Suspension d'un an avec sursis pour Horacek

Tamara Horacek devra faire plus attention à l’avenir. L’arrière gauche internationale française, finaliste du dernier championnat du monde avec les Bleues, a vu le Tribunal de la Fédération Européenne de handball (EHF) statuer dans le différend l’opposant au club hongrois de Siofok. Formée à Metz avant de rejoindre Paris 92 en 2017, Tamara Horacek a quitté le club francilien pour rejoindre la formation hongroise à l’été 2020. A l’issue d’une saison 2020-2021 compliquée pour Siofok, marquée par des perturbations liées à la crise sanitaire mais également des points de pénalité et une septième place du championnat hongrois le privant de compétition européenne, la native de Pozega a fait le choix de revenir dans son club formateur et y pallier l’absence d’Orlane Kanor. Alors que Tamara Horacek avait fait valoir une clause de son contrat lui permettant de rejoindre Metz, les dirigeants de Siofok n’avaient pas le même point de vue et ont porté l’affaire devant l’EHF.

Une amende de 3750 euros pour Horacek

Considérant que Tamara Horacek avait signé deux contrats en faveur de deux clubs différents dans la même période, le Tribunal de l’EHF s’est penché sur cette affaire et le verdict a été officialisé ce mardi. Assurant avoir pris en compte « la situation factuelle de la joueuse au sein du club hongrois et l’a considérée comme une circonstance atténuante minimisant la sanction applicable », l’instance a décidé de suspendre l’internationale française pour un an avec sursis. La période probatoire est ainsi fixée à deux ans à la date du verdict. A cela s’ajoute une amende de 3750 euros pour Tamara Horacek. « La suspension n’entrera en vigueur que si la joueuse commet une infraction similaire pendant la période probatoire et est indépendante de l’ouverture de nouvelles procédures disciplinaires », précise l’EHF dans son communiqué, qui confirme qu’un appel peut être interjeté dans une période de sept jours.