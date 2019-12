Metz : Glauser va quitter la France

Après une décennie à Metz, Laura Glauser va quitter la Moselle. La gardienne internationale française, âgée de 26 ans, s’est en effet engagée avec le club hongrois de Györ, le meilleur club du monde, vainqueur des trois dernières Ligues des Champions. « Cela n’a pas été une décision facile. Ce n’est pas la première fois qu’ils me contactent. J’ai longtemps hésité, mais je crois qu’il est temps pour moi de découvrir autre chose. Györ est une très grande équipe qui m’a toujours fait rêver et où je pense retrouver les mêmes valeurs qu’ici. Je tiens à remercier tout le monde (dirigeants, staff, coéquipières, partenaires, bénévoles, supporters…) car j’ai toujours été soutenue et encouragée. J’espère du fond du cœur revenir avant la fin de la saison pour disputer encore quelques matchs sous les couleurs de Metz et aider l’équipe dans la conquête de nouveaux titres ! », a déclaré la gardienne sur le site de son club (qui a prolongé le contrat de son autre gardienne, la Croate Ivana Kapitanovic).

Györ, un club qui aime les Françaises

Arrivée à Metz en 2010 en provenance de Besançon, Laura Glauser a remporté sept titres de championne de France avec le club mosellan, quatre Coupes de France et une Coupe de la Ligue. Mais elle a été victime d’une rupture partielle des ligaments croisés antérieurs le 13 octobre dernier contre Ferencvaros en Ligue des Champions, et espère revenir en toute fin de saison. A Györ, Glauser retrouvera deux autres internationales françaises, Béatrice Edwige et Estelle Nze Minko, mais probablement pas Amandine Leynaud, en fin de contrat, qu’elle devrait remplacer dans les buts hongrois.