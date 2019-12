Metz : Flippes au Paris 92

Flippes : « Contente de retravailler avec Yacine (Messaoudi) »



Elles seront deux championnes du monde et d'Europe au Paris 92 la saison prochaine., elle aussi sacrée en 2017 en Allemagne et à domicile un an plus tard. L'ailière droite de Metz s'est engagée pour les deux prochaines saisons en faveur du club qui occupe actuellement la quatrième place du classement de la Ligue Butagaz Energie après onze journées, à cinq points des deux co-leaders Metz (2eme) et Brest (1er), annonce le Paris 92 sur son compte Twitter. Ce club de Metz que Flippes, arrivée en 2013 en Lorraine, a donc décidé de quitter après sept ans de bons et loyaux services pour s'offrir à 25 ans un nouveau challenge, elle qui n'a connu que les Dragonnes à ce jour depuis ses débuts professionnels. Élue meilleure joueuse à son poste la saison dernière, l'internationale française terminera la saison à Metz, où elle tentera de décrocher un sixième titre national et sa première Ligue des Champions (les Messines avaient terminé quatrièmes lors de la dernière édition).La gauchère mettra ensuite le cap sur la Capitale, où elle retrouvera deux vielles connaissances : son ex-coéquipière chez les Dragonnes Tamara Horacek ainsi queLa présence de Messaoudi dans son futur club a d'ailleurs visiblement beaucoup pesé dans la balance au moment pour la native de Strasbourg de trancher. « Je suis très heureuse de ma signature, contente de retravailler avec Yacine et de découvrir le club de Paris 92. J’arrive avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition. Je suis certaine que nous allons faire de belles choses ensemble », se félicite Laura Flippes, déchue comme toutes ses coéquipières en équipe de France de son titre mondial lors du Championnat du Monde qui s'est achevé tout récemment au Japon sur le fiasco que l'on sait pour les vainqueurs sortantes. Cette grosse désillusion passée, Flippes regarde de nouveau droit devant elle. Et son avenir passera par Paris.