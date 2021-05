Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J7) : Un dernier succès avant la finale pour Metz

Metz abordera la finale de la Ligue Butagaz Energie avec le plein de confiance. Alors que les joueuses de Manu Mayonnade en découdront avec Brest les 19 et 23 mai prochains pour le titre de champion de France, ces dernières ont pris le meilleur sur Besançon à l’occasion de leur dernière sortie dans le cadre des play-offs. Une rencontre que les coéquipières d’Astride N’Gouan (8 buts sur 9 tirs) ont bien démarré, faisant la course en tête dès les premiers instants mais il a fallu attendre les quinze dernières minutes du premier acte pour voir les Mosellanes imposer leur tempo. Empêchant totalement les Bisontines de marquer à partir de la 17eme minute, grâce notamment aux interventions d’Hatadou Sako (8 arrêts à 25% d’efficacité), les Messines se sont irrémédiablement détachées, menant de huit buts à la pause.

Metz n’a pas forcé son talent

Vexées par cette fin de première période manquée, les joueuses de Raphaëlle Tervel ont tenté de corriger le tir. Emmenées par Clarisse Mairot (6 buts sur 12 tirs) et Lara Gonzalez (6 buts sur 10 tirs), les Bisontines sont revenues à quatre longueurs avec un peu plus d’un quart d’heure à jouer. Toutefois, Metz n’a pas laissé faire très longtemps. L’écart est alors reparti très vite à la hausse avec un succès au bout des 60 minutes de neuf longueurs (26-35). Une victoire qui permet à Metz de repasser provisoirement en tête du classement, avant la dernière rencontre de Metz, sur le parquet de Nantes ce mercredi. Mais la bonne nouvelle était sans doute ailleurs pour Manu Mayonnade et ses joueuses puisque Ivana Kapitanovic, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre dernier, a retrouvé le terrain pendant quelques secondes sur deux jets de sept mètres, avec un arrêt à son crédit.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 7EME JOURNEE

Samedi 8 mai 2021

Chambray - Paris 92 : 25-16

Nice - Bourg-de-Péage : 27-31



Dimanche 9 mai 2021

Besançon - Metz : 26-35



Mercredi 12 mai 2021

20h00 : Nantes - Brest



Classement des play-offs

1- Metz 56 points

2- Brest 53

3- Besançon 46

4- Chambray 43

5- Paris 92 41

6- Nantes 40

7- Bourg-de-Péage 36

8- Nice 36



Brest et Metz s’affronteront les 19 et 23 mai prochains pour le titre. Besançon affrontera Chambray ou Nantes pour la troisième place quand Paris 92 affrontera Chambray ou Nantes pour la cinquième place. Bourg-de-Péage et Nice se retrouveront pour la septième place. Ces trois finales auront lieu les 26 et 29 ou 30 mai prochains.