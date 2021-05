Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J7) : La quatrième place encore envisageable pour Chambray, Bourg-de-Péage domine Nice

Chambray a mis toutes les chances de son côté. Alors que Nantes, finaliste de la Ligue Européenne, conclura ses play-offs de Ligue Butagaz Energie ce mercredi face à Brest, les joueuses de Touraine ont fait le nécessaire pour croire à la quatrième place du classement face à Paris 92. Contre une formation francilienne qui restait sur deux défaites de suite, les joueuses de Jérôme Delarue ont démarré fort, menant de cinq buts au quart d’heure de jeu. Un avantage que les coéquipières de Jannela Blonbou (7 buts sur 11 tirs) n’ont toutefois pas su préserver, les Parisiennes terminant sur un 3-0 pour revenir à un point à la pause. Linda Pradel (14 arrêts à 50% d’efficacité) a démarré tambour battant le deuxième acte, permettant à Chambray de s’envoler au tableau d’affichage. N’encaissant au final que cinq buts en deuxième période, les joueuses de Touraine n’ont pas été inquiétées et s’imposent de neuf longueurs (25-16) pour prendre la quatrième place du classement à titre provisoire.

Bourg-de-Péage, une victoire qui fait du bien

En bas de tableau, Bourg-de-Péage et Nice s’affrontaient avec comme enjeu de désigner qui allait recevoir au match aller du duel les opposant à la fin du mois de mai pour la septième place finale du championnat. Si les Niçoises, emmenées par Ehsan Abdelmalek (8 buts sur 10 tirs) ont bien lancé la rencontre sur leur parquet avec deux buts d’avance au quart d’heure de jeu, Bourg-de-Péage a réagi avec un 5-0 pour prendre l’avantage au tableau d’affichage et ne plus le lâcher jusqu’à la pause, atteinte avec un but d’avance pour les Drômoises. Les coéquipières de Léna Grandveau (6 buts sur 8 tirs) et Aminata Sow (7 buts sur 7 tirs) ont maintenu la pression sur les Azuréennes qui n’ont jamais été en mesure de revenir à hauteur. Bourg-de-Péage s’impose au final de quatre longueurs (27-31) et termine ces play-offs à égalité de points avec les Niçoises mais c’est bien le club drômois qui termine septième et aura l’avantage de jouer le match retour à domicile, le week-end des 29 et 30 mai prochains.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 7EME JOURNEE

Samedi 8 mai 2021

Chambray - Paris 92 : 25-16

Nice - Bourg-de-Péage : 27-31



Dimanche 9 mai 2021

15h35 : Besançon - Metz



Mercredi 12 mai 2021

20h00 : Nantes - Brest



Classement des play-offs

1- Brest 53 points

2- Metz 53

3- Besançon 45

4- Chambray 43

5- Paris 92 41

6- Nantes 40

7- Bourg-de-Péage 36

8- Nice 36



Brest et Metz s’affronteront les 19 et 23 mai prochains pour le titre. Besançon affrontera Chambray ou Nantes pour la troisième place quand Paris 92 affrontera Chambray ou Nantes pour la cinquième place. Bourg-de-Péage et Nice se retrouveront pour la septième place. Ces trois finales auront lieu les 26 et 29 ou 30 mai prochains.