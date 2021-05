Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J6) : Vainqueur de Nice, Besançon terminera troisième

Besançon a su inverser la tendance



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 6EME JOURNEE

Samedi 1er mai 2021

Dimanche 2 mai 2021

Classement des play-offs

Besançon va de nouveau jouer sur la scène européenne. Vainqueur de la Coupe des Coupes en 2003, l’ESBF est désormais assuré de disputer la Ligue Européenne la saison prochaine. En effet, les joueuses de Raphaëlle Tervel ont assuré leur troisième place des play-offs de la Ligue Butagaz Energie grâce à leur succès face à Nice en ouverture de la 6eme journée. Pourtant, ce sont les Niçoises qui ont pris le meilleur départ, menant de deux buts après dix minutes de jeu grâce à Marie Prouvensier (4 buts sur 5 tirs). Mais deux buts coup sur coup de Lara Gonzalez (5 buts sur 14 tirs), Besançon a recollé sans toutefois prendre les commandes du match. A nouveau menées de deux longueurs à huit minutes de la pause, les Bisontines ont mieux terminé le premier acte pour mener d’une longueur à la pause avec un dernier but de Clarisse Mairot (7 buts sur 8 tirs).Comme lors du premier acte, les Niçoises ont bien mieux démarré le deuxième. En effet, grâce à un 4-0 en quatre minutes, les joueuses de Marjan Kolev se sont mises en position de croire à une très belle performance, elles qui restaient sur cinq défaites consécutives en championnat. Mais, avec patience, Besançon a progressivement fait son retard pour égaliser à 18 minutes de la fin du match. Roxanne Frank (10 arrêts sur 33 tirs subis) est alors devenue infranchissable, Nice restant plus de huit minutes sans marquer le moindre but. Une situation qui a fait les affaires de l’ESBF, signant un 7-0 pour prendre cinq longueurs d’avance. Un intervalle qui a scellé le sort de la rencontre. En effet, Besançon n’a alors plus tremblé pour s’imposer de quatre buts (30-26). Derrière Brest et Metz qui s’affronteront pour le titre, Besançon s’assure de jouer pour la troisième place, en plus de la qualification européenne.- Nice : 30-26Nantes - Paris 92Brest - Bourg-de-PéageMetz - ChambrayBesançon 45Paris 92 39Chambray 39Nantes 36Nice 35Bourg-de-Péage 32Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Brest et Metz s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.