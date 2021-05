Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J6) : Pas de ralentissement pour Brest et Metz, Nantes vise encore la quatrième place

Brest et Metz ne comptent pas couper leur rythme. Ayant d’ores-et-déjà l’assurance de se retrouver pour jouer le titre en fin de saison, les Bretonnes et les Mosellanes n’ont pas tremblé sur leurs parquets respectifs dans le cadre de la 6eme journée des play-offs de la Ligue Butagaz Energie. Accrochées par Bourg-de-Péage pendant les 20 premières minutes, les Brestoises ont haussé le ton avant la pause, atteinte avec quatre buts d’avance. Au retour sur le terrain de la Brest Arena, les joueuses de Laurent Bezeau se sont appuyées sur la réussite de Djurdjina Jaukovic (7 buts sur 13 tirs) et d’Ana Gros (5 buts sur 7 tirs) pour se mettre définitivement hors d’atteinte. Malgré Léna Grandveau (7 buts sur 10 tirs), Bourg-de-Péage n’a rien pu faire pour inquiéter le BBH, qui s’impose au final de sept longueurs (30-23).

Metz tient la comparaison avec Brest

A trois points et avec un match en moins, Metz n’a pas plus mis genou à terre que son futur rival pour le titre. Face à Chambray, les protégées de Manu Mayonnade ont contenu leurs adversaires avant de se montrer intraitables en défense pendant huit minutes. Ce qui a permis aux Messines de prendre trois longueurs d’avance puis cinq à la mi-temps grâce à Laura Kanor (2 buts sur 2 tirs). Au retour des vestiaires, Chambray a tenté de réagir mais n’a pu faire mieux que conserver le retard acquis à la pause. Toutefois, sous l’impulsion de Tjasa Stanko (7 buts sur 8 tirs) et Méline Nocandy (6 buts sur 8 tirs), les Messines ont patiemment tissé leur toile pour aller chercher un net succès de dix longueurs (35-25). Un résultat qui ne fait pas les affaires de Chambray dans la course à la quatrième place.

Nantes regarde devant

En effet, si Besançon a validé sa troisième place ce samedi en dominant Nice, Nantes avait un coup à jouer pour la quatrième position face à Paris 92. Si Camille Ayglon-Saurina (3 buts sur 4 tirs) a ouvert le score, ce sont bien les joueuses de Yacine Messaoudi qui ont fait la course en tête pendant l’essentiel des 23 premières minutes du match. Mais c’est bien Nantes qui a retrouvé son vestiaire avec une longueur d’avance grâce à l’inévitable Nathalie Hagman (10 buts sur 11 tirs). Sur leur lancée, les Nantaises ont pris trois longueurs d’avance à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Mais, grâce à Soukeina Sagna (8 buts sur 10 tirs) et Nadia Offendal (7 buts sur 11 tirs), Paris 92 est revenu à hauteur avec cinq minutes encore à jouer. Une fin de match tendue permet à Nantes de s’imposer d’un but (30-29). Un deuxième succès de rang qui permet à Nantes de revenir à un point de Chambray et de Paris 92, avec deux matchs en moins.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 6EME JOURNEE

Samedi 1er mai 2021

Besançon - Nice : 30-26



Dimanche 2 mai 2021

Nantes - Paris 92 : 30-29

Brest - Bourg-de-Péage : 30-23

Metz - Chambray : 35-25



Classement des play-offs

1- Brest 53 points

2- Metz 50

3- Besançon 45

4- Paris 92 40

5- Chambray 40

6- Nantes 39

7- Nice 35

8- Bourg-de-Péage 33



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Brest et Metz s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.