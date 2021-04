Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J4) : Vainqueur de Nice, Paris 92 renoue avec la victoire

Paris 92 retrouve des couleurs. Battu par Besançon puis Brest, le club parisien a profité de son déplacement à Nice pour renouer avec la victoire mais rien n’a été simple pour les joueuses de Yacine Messaoudi. Car l’entame de match a été niçoise, les coéquipières de Marie Prouvensier ( 6 buts sur 8 tirs) faisant d’entrée la course en tête pour compter quatre buts d’avance peu avant le quart d’heure de jeu. Un avantage que les joueuses de Marjan Kolev ont défendu bec et ongles jusqu’à la mi-temps. En effet, Paris 92 a retrouvé ses esprits et, profitant d’une Laura Flippes prolifique (9 buts sur 13 tirs), est revenu à une longueur à la pause.

Paris 92 au finish

Si les Niçoises ont démarré le deuxième acte avec le même état d’esprit, les Parisiennes n’ont mis que huit minutes pour revenir à hauteur puis passer devant pour la première fois du match. Un retour qui n’a toutefois pas refroidi les Azuréennes qui ont repris la main au tableau d’affichage jusqu’aux cinq dernières minutes. C’est alors que Nadia Offendal (5 buts sur 9 tirs) a pesé de tout son poids sur la défense adverse. Avec 53 secondes encore à jouer, Katarzyna Janiszewska (1 but sur 2 tirs) a inscrit le but de la victoire pour Paris 92, Mabana-Ma Fofana (1 but sur 2 tirs) venant contrer la dernière tentative de Djazz Chambertin (4 buts sur 8 tirs). Avec cette courte victoire (22-23), les Parisiennes repassent devant Chambray, vainqueur de Besançon ce vendredi, pour la quatrième place.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 4EME JOURNEE



Dimanche 28 mars 2021

Metz - Brest : 22-27



Vendredi 2 avril 2021

Chambray - Besançon : 35-32



Samedi 3 avril 2021

Nice - Paris 92 : 22-23



Samedi 10 avril 2021

20h00 : Bourg-de-Péage - Nantes



Classement des play-offs

1- Brest 47 points

2- Metz 44

3- Besançon 39

4- Paris 92 38

5- Chambray 38

6- Nantes 33

7- Nice 33

8- Bourg-de-Péage 31



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.