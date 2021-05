Ligue Butagaz Energie (play-offs/J2) : Metz rejoint Brest

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 34 - 28



Très belle victoire des Messines qui s'imposent ce soir face à @NAHB_officiel 😍



🔜🎯 Cap maintenant sur le duel contre @ESBF_Handball dès dimanche !



📸 Arnaud Scherer pic.twitter.com/9bMxSq96VO

— Metz Handball (@MetzHandball) May 5, 2021

Nantes avait la tête à l'Europe

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 2EME JOURNEE

Mercredi 3 mars 2021

Samedi 6 mars 2021

Dimanche 7 mars 2021

Mercredi 5 mai 2021

Classement des play-offs (après 6 journées sur 7)

Metz n'a pas manqué l'occasion de rattraper Brest en tête du classement des play-offs de Ligue Butagaz Energie ! Les Messines disputaient un match en retard de la 2eme journée ce mercredi à domicile contre Nantes, et les Mosellanes se sont imposées 34-28.Brest et Metz sont d'ores et déjà assurés de finir aux deux premières places du classement et de se disputer le titre de champion de France sur une rencontre aller-retour. Reste à savoir qui terminera premier, sachant que Brest ira à Nantes lors de la dernière journée, mercredi prochain, alors que Metz ira à Besançon dimanche.Quant aux Nantaises, leur objectif de la semaine n'était clairement pas ce match à Metz, mais le Final Four de la Ligue européenne, ce week-end à Baia Mare en Roumanie. Elles affronteront d'ailleurs le club organisateur en demi-finales, avant une finale ou une petite finale contre les Hongroises de Siofok ou les Danoises de Herning.- Nice : 29-21Chambray -: 18-25Paris 92 -: 21-30- Nantes : 34-28Besançon 45Paris 92 40Chambray 40Nantes 40 (-1 match)Nice 35Bourg-de-Péage 33 (-1 match)Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Brest et Metz s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.