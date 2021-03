Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J2) : Face à Nice, Brest renoue avec la victoire

Brest est, cette fois, lancé. Dominées par Besançon lors de la 1ere journée des play-offs de Ligue Butagaz Energie, les joueuses de Laurent Bezeau ont fait le nécéssaire pour se remettre dans le sens de la marche face à Nice. Dès les premiers instants de la rencontre, les coéquipières de Coralie Lassource (3 buts sur 3 tirs) ont pris l’avantage au tableau d’affichage, menant de trois buts après onze minutes de jeu. Dominatrice dans le jeu et solides en défense, les Bretonnes ont atteint la mi-temps avec un avantage de quatre longueurs sur une équipe de Nice qui s’est accrochée mais, avec une Jovana Micesvka insuffisamment efficace dans le but (5 arrêts sur 33 tirs subis), n’avait pas les armes pour tenir le rythme.

Fin de série pour Nice

Isabelle Gulldén (2 buts sur 2 tirs) et Ana Gros (7 buts sur 11 tirs) ont continué leur travail de sape sur la défense niçoise pour offrir six buts d’avance au BBH d’entrée de deuxième période. L’écart n’a cessé de se creuser entre les deux formations, avec sept buts d’avance pour Brest après huit minutes de jeu dans le second acte. Malgré Ehsan Abdelmalek (7 buts sur 12 tirs), les joueuses de l’OGCN ont buté sur Cléopâtre Darleux (4 arrêts sur 13 tirs subis) après avoir échoué face à Sandra Toft (8 arrêts sur 20 tirs subis) en première période. Au final, Brest s’impose de huit longueurs (29-21) et reprend quatre points d’avance sur Metz, qui compte deux matchs en moins. Nice, pour sa part, voit sa série de sept victoires consécutives en championnat prendre fin.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 2EME JOURNEE

Mercredi 3 mars 2021

Brest - Nice : 29-21



Samedi 6 mars 2021

18h00 : Chambray - Bourg-de-Péage



Dimanche 7 mars 2021

16h00 : Paris 92 - Besançon



Reporté à une date ultérieure

Metz - Nantes



Classement des play-offs

1- Brest 41 points

2- Metz 37

3- Paris 92 33

4- Besançon 32

5- Nantes 31

6- Nice 30

7- Chambray 28

8- Bourg-de-Péage 27



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place