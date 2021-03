Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J2) : Après Brest, Besançon s'offre Paris 92

Besançon ne fait pas de complexe en play-offs de la Ligue Butagaz Energie. Après avoir infligé à Brest un revers retentissant, les joueuses de Raphaëlle Tervel ont confirmé leur forme du moment à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Paris 92. Pourtant, l’entame de match entre les deux formations a été très équilibrée, aucune d’entre-elles ne parvenant à prendre plus d’une longueur d’avance tout au long des 30 premières minutes. En effet, les coéquipières de Laura Flippes (9 buts sur 16 tirs) et celles de Lara Gonzalez (5 buts sur 8 tirs) n’ont cessé de se répondre durant le premier acte de la rencontre. Mais, après le repos, les joueuses venues du Doubs ont changé de braquet.

Paris 92 n’a pas pu suivre le rythme de Besançon

En effet, grâce notamment à Aissatou Kouyaté (9 buts sur 12 tirs), les Bisontines ont mis un peu plus de quatre minutes pour prendre trois longueurs d’avance. Grâce aux interventions de Sakura Hauge (7 arrêts sur 20 tirs subis), l’ESBF a mis en sourdine l’attaque parisienne, qui n’a été en mesure de ne marquer que neuf buts durant l’ensemble de la deuxième période. Malgré le jeu à sept dans le champ mis en place par Yacine Messaoudi en faisant sortir sa gardienne, Paris 92 n’a jamais été en mesure de réduire un écart qui n’a cessé de se creuser, atteignant la barre des dix buts à six minutes de la fin du match. Au final, Besançon s’impose de neuf longueurs (21-30) et profite de l’occasion pour passer devant Paris 92 au classement des play-offs, s’emparant de la troisième place à deux points de Metz, qui compte deux matchs en moins.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 2EME JOURNEE

Mercredi 3 mars 2021

Brest - Nice : 29-21



Samedi 6 mars 2021

Chambray - Bourg-de-Péage : 18-25



Dimanche 7 mars 2021

Paris 92 - Besançon : 21-30



Reporté à une date ultérieure

Metz - Nantes



Classement des play-offs

1- Brest 41 points

2- Metz 37

3- Besançon 35

4- Paris 92 34

5- Nantes 31

6- Bourg-de-Péage 30

7- Nice 30

8- Chambray 29



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place