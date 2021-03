Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J1 match en retard) : Chambray s'impose à Nantes

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 1ERE JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Dimanche 28 février 2021

Mercredi 10 mars 2021

Reporté à une date ultérieure

Classement des play-offs

- Brest : 25-24- Bourg-de-Péage : 25-20Nantes -: 26-28Nice - MetzBesançon 35Paris 92 34Nantes 32Chambray 32Bourg-de-Péage 30Nice 30Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place