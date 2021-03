Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J1 match en retard) : A Nice, Metz a assuré l'essentiel

Metz a joué à se faire peur. Sur le parquet de Nice, les joueuses de Manu Mayonnade ont connu un match en deux temps alors qu’elles restaient sur une contre-performance à domicile face à Brest. Un match en retard de la 1ere journée des play-offs de la Ligue Butagaz Energie qui, après une entame équilibrée durant les trois premières minutes, a ensuite nettement tourné en faveur des Messines. Sur le seul but de cette rencontre signé Debbie Bont (1 but sur 2 tirs), les Mosellanes ont compté six buts d’avance au quart d’heure de jeu. Un écart que les coéquipières de Camila Micijevic (4 buts sur 6 tirs) ont su maintenir jusqu’aux cinq dernières minutes du premier acte. C’st alors que les Niçoises, emmenées par Ehsan Abdelmalek (11 buts sur 16 tirs) ont su marquer trois buts de suite pour revenir à trois longueurs à la pause. Ces trois buts d’avance face à une équipe qui restait sur deux défaites consécutives, les Messines n’ont pas été en mesure de s’y accrocher.

Nice a cru à l’exploit

Si Dinah Eckerle (6 arrêts à 33% d’efficacité) a tenté de stopper les vagues niçoises, l’attaque messine a été réduite au silence pendant quasiment huit minutes, notamment grâce à Jovana Micevska (7 arrêts à 21% d’efficacité). Une inefficacité offensive dont les coéquipières de Barbara Moretto (4 buts sur 7 tirs) ont profité pour recoller une première fois à un peu plus de 20 minutes de la fin de la rencontre. C’est alors un bras de fer qui s’est installé entre les deux formations avec Martina Skolkova (2 buts sur 2 tirs) qui a donné l’avantage à l’OGCN pour la première fois à un peu plus de cinq minutes de la fin du match. Une avance renouvelée deux minutes plus tard par Djazz Chambertin (3 buts sur 6 tirs). C’est alors que Metz a fermé les portes de sa défense et serré le jeu en attaque. Il a toutefois fallu deux jets de sept mètres de Tjasa Stanko (3 buts sur 5 tirs) pour permettre à Metz de ramener une courte victoire (26-27) de son déplacement sur la Côte d’Azur et effacer sa défaite à domicile face à Brest le week-end dernier.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 1ERE JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Besançon - Brest : 25-24



Dimanche 28 février 2021

Paris 92 - Bourg-de-Péage : 25-20



Mercredi 10 mars 2021

Nantes - Chambray : 26-28



Mercredi 31 mars 2021

Nice - Metz : 26-27



Classement des play-offs

1- Brest 47 points

2- Metz 44

3- Besançon 38

4- Paris 92 35

5- Chambray 35

6- Nantes 33

7- Nice 32

8- Bourg-de-Péage 31



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place