Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J1) : Brest manque ses débuts à Besançon

Brest est en perte de vitesse en Ligue Butagaz Energie. Après avoir chuté sur le parquet de Paris 92, les joueuses de Laurent Bezeau ont lancé les play-offs du championnat par une contre-performance sur le parquet de Besançon. Les coéquipières d’Ana Gros (5 buts sur 8 tirs) ont su creuser le premier écart de la rencontre, menant de trois buts au quart d’heure de jeu par l’intermédiaire de Pauletta Foppa (2 buts sur 4 tirs). Mais cet avantage n’a pu tenir que cinq minutes, les Bisontines égalisant grâce à Chloé Bouquet (4 buts sur 6 tirs). Les deux équipes ont alors rivalisé à la mi-temps, Pauline Robert (3 buts sur 3 tirs) égalisant pour Besançon à 22 secondes du buzzer. Dès le retour sur le parquet, les Brestoises ont haussé le ton, prenant de nouveau trois buts d’avance grâce à Coralie Lassource (3 buts sur 5 tirs) après sept minutes de jeu.

Besançon a su revenir puis tenir

Un avantage qui a tenu jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure quand Besançon a signé un 3-0 pour revenir à hauteur. Les cinq dernières minutes ont vu les joueuses de Raphaëlle Tervel accélérer sous l’impulsion de Lara Gonzalez (7 buts sur 14 tirs) et compter trois buts d’avance avec deux minutes encore à jouer. Jouant le tout pour le tout, avec Cléopâtre Darleux (16 arrêts sur 41 tirs subis) qui a quitté sa cage pour permettre au BBH de jouer en supériorité numérique. Amandine Tissier (4 buts sur 7 tirs) a su ramener son équipe à une longueur à 51 secondes de la fin du match mais la Brestoise a manqué la balle d’égalisation à la dernière seconde. Besançon signe un succès retentissant (25-24) et s’installe provisoirement à la troisième place du classement des play-offs alors que Brest pourrait céder la première place à Metz, dont le match face à Nice a été reporté à la suite de la découverte de plusieurs cas de coronavirus dans les rangs messins.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 1ERE JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Besançon - Brest : 25-24



Dimanche 28 février 2021

16h00 : Paris 92 - Bourg-de-Péage



Mercredi 10 mars 2021

18h00 : Nantes - Chambray



Reporté à une date ultérieure

Nice - Metz



Classement des play-offs

1- Brest 38 points

2- Metz 37

3- Besançon 32

4- Nantes 31

5- Paris 92 30

6- Nice 29

7- Chambray 28

8- Bourg-de-Péage 26



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place