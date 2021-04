Ligue Butagaz Energie (play-offs) : Chambray dans le Top 4

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS)

Classement des play-offs

Chambray peut toujours espérer jouer le match pour la troisième place en fin de saison ! Le club de la banlieue de Tours a en effet grimpé à la quatrième place des play-offs de la Ligue Butagaz Energie en battant Besançon, troisième, ce vendredi sur le score de 35-32. A domicile, les joueuses de Chambray ont d'entrée mis la main sur le match en menant 6-2 à la 9eme minute grâce à un 3-0. Un nouveau 3-0 leur a ensuite permis de mener 11-5 à la 16eme minute, puis un 4-0 les a conduites vers un écart de six buts à la mi-temps : 18-12. En deuxième période, les Bisontines ont réussi un petit rapproché, revenant à 24-22 à la 45eme minute, puis à 29-27 à la 53eme, mais Chambray a de nouveau appuyé sur l'accélérateur pour reprendre cinq buts d'avance à la 56eme (33-28) et finalement s'imposer de trois buts, sans trembler.En face, les 5 buts de Lara Gonzalez et Aneta Labuda n'ont pas suffi à Besançon pour envisager la victoire. Si le classement en restait là, les deux équipes se retrouveraient en fin de saison pour le match (en aller-retour) pour la troisième place finale.- Besançon : 35-32Besançon 39 (17)Chambray 38 (17)Paris 92 35 (16)Nantes 33 (15)Nice 32 (16)Bourg-de-Péage 31 (16)Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.