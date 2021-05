Ligue Butagaz Energie (play-offs) : Brest s'assure une finale retour à domicile

Gros porte Brest

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 7EME JOURNEE

Samedi 8 mai 2021

Dimanche 9 mai 2021

Mercredi 12 mai 2021

Classement des play-offs

1

Ce sera donc Metz-Brest en finale aller le 19 mai et Brest-Metz en finale retour le 23 mai ! Le dernier match de la 7eme journée des play-offs de Ligue Butagaz Energie a permis à Brest de s'imposer 32-23 face aux récentes gagnantes de la Ligue européenne, Nantes, et donc de s'assurer une finale retour à domicile contre les rivales messines. Une finale retour qui, comme la finale aller, pourrait se jouer devant 1000 spectateurs si la rencontre se termine avant 21h00, heure à laquelle sera décalé le couvre-feu à partir de mercredi prochain., et qui joueront quant à elles le match pour la troisième place ou le match pour la cinquième place, en fonction du résultat de leur dernier match en retard contre Bourg-de-Péage. A la mi-temps, Brest menait 16-11, les Nantaises n'étant parvenues à tenir que jusqu'à 3-3.La deuxième période a été du même acabit. Nantes a réussi à revenir à -4 (16-20), mais pas moins, et les Bretonnes se sont tranquillement imposées avec neuf buts d'écart. Ana Gros, nommée pour le titre de meilleure joueuse de la saison (en compagnie de ses coéquipières Sandra Toft et Pauletta Foppa), a terminé meilleure marqueuse de la rencontre, avec 8 buts en 11 tirs.Rendez-vous désormais mercredi prochain pour le match aller de la grande finale entre les deux meilleurs clubs français des dernières années. Brest, qui a éliminé Metz en match aller-retour en quarts de finale de Ligue des Champions, partira favori.- Paris 92 : 25-16Nice -: 27-31Besançon -: 26-35Nantes -: 23-32Besançon 46Chambray 43Paris 92 41Nantes 41 (-1 match)Bourg-de-Péage 36 (-1 match)Nice 36Brest et Metz s’affronteront les 19 et 23 mai prochains pour le titre. Besançon affrontera Chambray ou Nantes pour la troisième place quand Paris 92 affrontera Chambray ou Nantes pour la cinquième place. Bourg-de-Péage et Nice se retrouveront pour la septième place. Ces trois finales auront lieu les 26 et 29 ou 30 mai prochains.