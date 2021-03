Ligue Butagaz Energie (play-offs) : Brest impressionne

Vers une finale Brest - Metz ?



Ces deux prochains dimanches, Brest et Metz vont s'affronter en quarts de finale de la Ligue des Champions (match aller le 4 en Bretagne, retour le 11 en Moselle). Mais ce dimanche, les deux meilleures équipes françaises de handball féminin s'affrontaient dans le cadre des play-offs de Ligue Butagaz Energie, et les Bretonnes ont frappé un grand coup en allant s'imposer 27-22 en Lorraine. Metz n'aura finalement mené que pendant la première minute (1-0) lors de cette partie. Car Brest, emmené par son duo Anna Gros - Pauline Coatanea, a rapidement pris les commandes grâce à un 6-0.Les Messines ont réussi à revenir à -1 (16-17) à la 37eme sur un but de Louise Burgaard, avant de connaitre un gros trou noir et encaisser un nouveau 6-0 (16-23, 52eme). Brest n'a pas été inquiété en fin de match et décroche donc cette précieuse victoire.Anna Gros a brillé face à ses anciennes coéquipières, en inscrivant 10 buts en 15 tirs. Orlan Kanor finit quant à elle avec 6 buts pour Metz., même si elles ont disputé deux matchs de plus. Rappelons que les deux premiers à l’issue des sept journées de play-offs s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France.Metz -: 22-27Besançon 38 (16)Paris 92 35 (16)Chambray 35 (16)Nantes 33 (15)Bourg-de-Péage 31 (16)Nice 31 (15)Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.