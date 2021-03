Ligue Butagaz Energie (play-offs) : Bourg-de-Péage s'impose à Chambray et lui cède la lanterne rouge

Belle opération pour Bourg-de-Péage. Samedi soir lors de la suite de la 2eme journée des play-offs de Ligue Butagaz Energie dans le groupe de promotion, les Drômoises sont allées s'imposer (25-18) sur le parquet de Chambray. Déjà nettement devant à la pause (14-9), les visiteuses ont confirmé leur domination en seconde mi-temps en augmentant encore leur matelas, pour l'emporter de 7 buts à l'arrivée et grimper à la sixième place du classement. Dernier avant cette deuxième rencontre, Bourg-de-Péage abandonne en effet la lanterne rouge à sa victime du jour Chambray. Un seul point sépare toutefois les deux équipes, tandis que les joueuses de Camille Comte accusent sept points de retard sur le 2eme Metz, sachant que seules les deux premières équipes disputeront la finale, avec à la clé pour le vainqueur le titre de champion de France.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 2EME JOURNEE

Mercredi 3 mars 2021

Brest - Nice : 29-21



Samedi 6 mars 2021

Chambray - Bourg-de-Péage : 18-25



Dimanche 7 mars 2021

16h00 : Paris 92 - Besançon



Reporté à une date ultérieure

Metz - Nantes



Classement des play-offs

1- Brest 41 points

2- Metz 37

3- Paris 92 33

4- Besançon 32

5- Nantes 31

6- Bourg-de-Péage 30

7- Nice 30

8- Chambray 29



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place