Ligue Butagaz Energie : Pas de descentes, deux montées

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/sport-strategies-le-club-recoit-butagaz-CNT000001luNnK.html"][/EMBED]Le handball féminin fera peut-être jurisprudence pour l'ensemble du sport français. La Ligue Butagaz Energie vient ainsi de décider, vendredi, qu'il n'y aura aucune relégation mais que les deux montées prévues de deuxième division seront bien maintenues.« Ainsi, le dernier club du championnat de Ligue Butagaz Energie (dont le classement sera validé ultérieurement en fonction de la reprise ou non du championnat) sera maintenu et les deux premiers clubs VAP de Division 2 féminine accéderont à l'étage supérieur », précise la Ligue Féminine de Handball.C'est une première pierre, évidemment très importante en vue de la suite des événements, et ce alors que la saison (comme précisé plus haut). En attendant la suite : « Ce passage sera accompagné d'éléments supplémentaires une fois que le package compétitif global Ligue Butagaz Energie, Coupes européennes et Coupe de France sera établi et officialisé par la Fédération Française. L'ensemble des informations sur le déroulement de la saison et les formules de compétitions sera communiqué très prochainement. »