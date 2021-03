Ligue Butagaz Energie - Paris 92 : Prolongation de contrat pour Yacine Messaoudi et son staff

Messaoudi garde ses adjoints

Paris 92 compte miser sur la stabilité. Alors que les internationales Gnonsiane Niombla et Marie-Hélène Sajka vont venir renforcer l’effectif du club parisien, ce dernier a annoncé sa décision de maintenir son staff en place pour les trois prochaines saisons. Initialement sous contrat jusqu’au terme de la saison prochaine, l’entraîneur de Paris 92 Yacine Messaoudi a prolongé son engagement avec les « Lionnes » pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024. « Je me sens bien ici, je suis en phase avec la direction, le projet et le chemin pris pour y parvenir, a confié l’entraîneur parisien, en place depuis l’été 2019, dans un communiqué de son club. Lorsqu’on m’a proposé de prolonger je n’ai pas hésité, car c’est à la fois un projet ambitieux et qui correspond complètement à mes valeurs, avec en ligne de mire 2024 pour gagner des titres. »Deux années supplémentaires durant lesquelles Yacine Messaoudi pourra compter sur son staff actuel. En effet, tant son adjoint Naïm Sarni, avec lequel il a commencé à collaborer à Metz, que le préparateur physique Saïd Ouksir ont tous deux prolongé leur engagement avec Paris 92. « Naïm et Saïd, dans leur registre respectif, abattent un travail remarquable grâce à leurs compétences. Pour moi cela va bien au-delà du travail, l’ambiance au quotidien est incroyable, c’est un réel plaisir de les avoir à mes côtés, a ajouté l’entraîneur parisien dans le communiqué du club. Plus qu’une collaboration, on forme une véritable équipe soudée et unie, ça me semblait indispensable de poursuivre avec eux. » Des prolongations qui entrent dans l’idée du président de Paris 92 Jean-Marie Sifre de « travailler dans la durée » et de donner à son entraîneur « le temps de construire un projet sportif ambitieux ». Une ambition qui sera également répercutée dans le recrutement en vue de la saison prochaine.