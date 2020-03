Ligue Butagaz Energie : Nadia Offendal signe à Paris 92

Commençons cette semaine par une bonne nouvelle ! 😁

Paris 92 a le plaisir d'annoncer la signature de Nadia Offendal pour 2 saisons 😄

Retrouvez sa réaction ⤵️

— Paris 92 🦁 (@Paris92_Off) March 16, 2020

Alors que la Ligue Butagaz Energie est suspendue jusqu’au 5 avril inclus, l’activité continue tout de même un peu au sein des clubs, et celui de Paris 92 a annoncé la signature d’une nouvelle joueuse pour les deux prochaines saisons. Il s’agit de la demi-centre internationale danoise de 25 ans Nadia Offendal, qui porte les couleurs d’Odense depuis le début de sa carrière. « Je suis heureuse de vous annoncer que j’ai signé au Paris 92 pour les deux prochaines saisons. J’ai hâte de faire partie du club. J’espère, et je crois, que tous ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. J’ai vraiment hâte de tous vous rencontrer et pour le bien de tous, je suis déjà en train d’apprendre le français », déclare la joueuse dans une vidéo publiée par son club, actuellement classé cinquième de Ligue Butagaz Energie.