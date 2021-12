Ligue Butagaz Energie - Metz : Mayonnade rempile jusqu'en 2023

[PROLONGATION]

Since 2015 to... 𝟮𝟬𝟮𝟯 🌟

𝗘𝗺𝗺𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗱𝗲 prolonge une saison supplémentaire sous les couleurs messines. 🤝#Ensemble pic.twitter.com/TFYmxTL8Jg



— Metz Handball (@MetzHandball) December 1, 2021

Mayonnade a vu son aventure avec les Pays-Bas s'arrêter après Tokyo

Emmanuel Mayonnade poursuit l'aventure. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le club de handball féminin de Metz a officialisé la prolongation du contrat de son entraîneur. Emmanuel Mayonnade, aujourd'hui âgé de 38 ans, est ainsi désormais lié au club messin jusqu'à la fin de la saison 2023, après avoir prolongé son bail d'une saison supplémentaire.Sous sa houlette, le club de Metz compte ainsi un total de quatre titres de champion de France et plus précisément lors des saisons 2016, 2017, 2018 mais également 2019. A cela, il faut également ajouter deux Coupes de France glanées lors des années 2017 mais également 2019. Meilleur entraîneur du championnat de France en 2016, en 2017, en 2018 mais également en 2019, Emmanuel Mayonnade a également effectué une pige à la tête de la sélection féminine des Pays-Bas, avec laquelle il a tout bonnement remporté le titre de champion du monde, lors de l'année 2019.A l'occasion de l'édition 2021, qui débute même dès ce mercredi soir, les Néerlandaises vont donc tenter de conserver leur titre, mais sans Mayonnade, dont le contrat n'a pas été renouvelé après deux années et suite aux Jeux d'été 2020 de Tokyo au Japon, où les Pays-Bas, également sixièmes lors du championnat d'Europe 2020, n'ont alors pas pu faire mieux qu'un quart de finale, pour une cinquième place finale, avec une défaite contre la France, future championne olympique de la spécialité., avec déjà neuf victoires en autant de rencontres déjà disputées. Il occupe ainsi évidemment la première place du classement du championnat de France de handball féminin, avec 27 unités et deux d'avance sur son premier poursuivant, à savoir le club de Bourg-de-Péage.