Ligue Butagaz Energie : Les nommées pour les Trophées All-Star sont connues

Qui succèdera à Xenia Smits pour le titre de MVP ?

Les trois nommées à chaque poste pour les Trophées All-Star LFH

La LFH ne recule devant rien. Alors même si la pandémie de Covid-19 a obligé la Ligue Butagaz Energie à tirer sa révérence beaucoup plus vite que prévu, elle n'a pas eu raison pour autant de tous ses plans. Ainsi, en dépit de l'arrêt du championnat à l'issue de la 19eme journée,Ce mardi, jour anniversaire pour le naming avec Butagaz parallèlement, la LFH a annoncé que l'élection était maintenue. Et elle a dévoilé du même coup dans la foulée la liste desA noter qu'à chaque fois, les nommées ont été choisies par un jury expert (représentant 70% du vote) composé notamment du sélectionneur des Bleues Olivier Krumbholz et des deux commentateurs de la chaîne Sport en France, diffuseur officiel de la compétition, Jocelyn Veluire et de sa consultante Amélie Goudjo, conjugué à un jury média, comptant pour les 30% restants.De la même façon, les lauréats seront élus sur votes des internautes (30%) ainsi que sur celui des entraîneurs et capitaines des équipes engagées dans la Ligue Butagaz Energie, représentant 70% du résultat final. Parmi les récompenses les plus attendues, figure évidemment celle de MVP de la saison.L'heureuse élue succédera à l'arrière gauche allemande de Metz Xenia Smits, longuement absente cette saison et qui ne figure pas parmi les nommées cette fois (elle quittera la Lorraine cet été pour le club allemand de Bieitgheim). Clôture des votes : lundi 8 juin prochain à 12h00.Chloé Bouqte (Besançon)Coralie Lassource (Brest)Veronika Malà (Paris 92)Alexandrina Barbosa (Nantes)Bruna De Paula (Fleury)Déborah Kpodar (Dijon)Alizée Frecon (Besançon)Méline Nocandy (Metz)Grâce Zaadi-Deuna (Metz)Sakura Hauge (Besançon)Gabriela Moreschi (Fleury)Sandra Toft (Brest)Chloé Bulleux (Toulon Saint-Cyr)Pauline Coatanea (Brest)Blandine Dancette (Nantes)Ana Gros (Brest)Alexandra Lacrabère (Fleury)Eun-Hee Ryu (Paris 92)Astride N'Gouan (Metz)Olga Perideriy (Metz)Aminata Sow (Bourg de Péage)Bruna De Paula (Fleury)Ana Gros (Brest)Sandra Toft (Brest)Camille Ayglon-Saurina (Nantes)Astride N'Gouan (Metz)Dienaba Sy (Nice)Pauletta Foppa (Brest)Méline Nocandy (Metz)Suzanne Wajoka (Fleury)Laurent Bezeau (Brest)Christophe Cassan (Fleury)Emmanuel Mayonnade (Metz)Béatriz Sousa (Clermont)Manon Grimaud (Plan-de-Cuques)Claire Vautier (Saint-Amand-Les Eaux)Grégory Capelle (Plan-de-Cuques)Florence Sauval (Saint-Amand-Les Eaux)Pablo Morel (Celles-sur-Belle)