Ligue Butagaz Energie : Le calendrier des play-offs dévoilé

📆 𝗟𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆-𝗼𝗳𝗳𝘀 𝗱𝗲́𝘃𝗼𝗶𝗹𝗲́ !

🧐 𝚃𝚘𝚞𝚝𝚎𝚜 𝚕𝚎𝚜 𝚒𝚗𝚏𝚘𝚜 : https://t.co/9JFejPJbQR



🙌 Rendez-vous le weekend du 𝟮𝟳-𝟮𝟴 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 pour la J1️⃣ 😁#LigueButagazEnergie pic.twitter.com/R54D9ZTrJS



— LBE_Officiel (@LBE_Officiel) February 15, 2021

Les points de la première phase conservés



📆 𝗟𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆-𝗱𝗼𝘄𝗻𝘀 𝗱𝗲́𝘃𝗼𝗶𝗹𝗲́ !



🧐 𝚃𝚘𝚞𝚝𝚎𝚜 𝚕𝚎𝚜 𝚒𝚗𝚏𝚘𝚜 : https://t.co/9JFejPJbQR



🙌 Rendez-vous le weekend du 𝟮𝟳-𝟮𝟴 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 pour la J1️⃣ 😁#LigueButagazEnergie pic.twitter.com/uaGgWYMEQf

— LBE_Officiel (@LBE_Officiel) February 15, 2021

Classement avant le début des play-offs

Classement avant le début des play-downs

Ce mercredi se déroulera la toute dernière rencontre de la saison régulière de Ligue Butagaz Energie, entre Plan-de-Cuques et Brest, un match en retard de la 9eme journée. Les treize journées auront été jouées dans leur intégralité, et comme l’a prévue l’Assemblée générale de fin décembre, c’est donc une deuxième phase de compétition qui va débuter, avec des play-offs et des play-downs.Les huit équipes qualifiées pour les play-offs partiront avec les points acquis lors de la première phase et vont s’affronter entre elles du 27 février au 12 mai, soit sept matchs chacune, qui seront en fait les matchs retour de la première phase., mais aussi une rencontre aller-retour entre le 3eme et le 4eme, le 5eme et le 6eme et le 7eme et le 8eme pour déterminer le classement final. La formule est un peu différente pour les six équipes qualifiées pour les play-downs. Elles conserveront également les points acquis lors de la première phase, puis s’affronteront lors de la deuxième phase pour quinze matchs chacune (5 matchs correspondant aux matchs retour de la première phase, plus 10 matchs en aller-retour). L’équipe qui comptera le moins de points à l’issue du quinzième match, le 29 ou 30 mai, sera reléguée en deuxième division.1- Metz : 37 points2- Brest : 34 (- 1 match)3- Nantes : 314- Paris 92 : 305- Nice : 296- Besançon : 297- Chambray : 288- Bourg-de-Péage : 261- Fleury : 21 points2- Toulon-St-Cyr : 213- Saint-Amand : 204- Dijon : 205- Mérignac : 186- Plan-de-Cuques : 16 (-1 match)