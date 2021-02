Ligue Butagaz Energie : Lacrabère part chez le voisin

Un septième club français pour Lacrabère

La saison 2020-21 est encore loin d'être finie, mais Chambray a déjà réussi un gros coup pour la saison prochaine ! Le club de la banlieue de Tours a en effet annoncé ce lundi l'arrivée d'Alexandra Lacrabère, l'arrière droite (ou demi-centre) internationale française de 33 ans (34 en avril), qui porte depuis trois saisons le maillot de Fleury, non loin de là, à 130 kilomètres. « J’espère que les Chambraisiennes arriveront à décrocher une coupe d’Europe à la fin de la saison.Et, pourquoi pas, gagner la Coupe de France dans un futur proche. Fleury, c'est une belle expérience. On voulait retrouver la coupe d'Europe et on y est parvenus, même si c'est un peu compliqué au niveau des victoires cette année (cinq défaites en cinq matchs en phase de groupes). J'ai plutôt fait mon travail ici. Mais je ne partirai avec le sentiment du devoir accompli que lorsque Fleury sera sûr d'être en D1 l'année prochaine (Fleury va jouer les play-downs). Une page se tourne à Fleury, il faut continuer à travailler et garder la tête haute car rien n'est perdu », explique la native de Pau dans les colonnes de La Nouvelle République.La vice-championne olympique 2016, championne du monde 2017 et championne d’Europe 2018 va, en débarquant à Fleury, poursuivre son tour de France des clubs, elle qui a déjà porté le maillot de Bègles (2006-08), Toulouse (2009-10), Arvor 29 (2010-12), Mios-Biganos-Bègles (2013-14), Nice (2014-16) et donc Fleury depuis 2018.Mais elle souhaitait poursuivre sa carrière en France en 2021-22.