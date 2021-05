Ligue Butagaz Energie : La meilleure joueuse de la saison sera brestoise

Le trophée remis à la gagnante lors de la finale retour

Palmarès Trophée MVP :



2019-20 : Bruna de Paula (Fleury Loiret Handball)



2018-19 : Xenia Smits (Brest Bretagne Handball)



2017-18 : Cléopâtre Darleux (Brest Bretagne Handball)



2016-17 : Stine Oftedal (Issy Paris Hand)



2015-16 : Stine Oftedal (Issy Paris Hand)



2014-15 : Mouna Chebbah (HBC Nîmes)



2013-14 : Stine Oftedal (Issy Paris Hand)



2012-13 : Kristina Liscevic (Arvor 29)



2011-12 : Alexandra Lacrabère (Arvor 29)



2010-11 : Siraba Dembélé (Toulon Saint-Cyr)



2009-10 : Amandine Leynaud (Metz Handball)



2008-09 : Amandine Leynaud (Metz Handball)



Qui succédera à Bruna de Paula (Fleury) pour le titre de meilleure joueuse de la saison de Ligue Butagaz Energie ? On le saura le 19 mai, et elles sont trois à être nommées pour ce titre : Ana Gros, Sandra Toft et Pauletta FoppaAna Gros, l’arrière droite slovène de 30 ans, est la troisième meilleure marqueuse du championnat, avec une moyenne de 5,2 buts par match et 63% de réussite au tir. Sandra Toft, la gardienne danoise de 31 ans, est quant à elle la troisième meilleure gardienne en termes d’arrêts, avec 8,4 tirs arrêtés en moyenne par match, dont 0,9 jets de 7 mètres. Pauletta Foppa, la pivot française de 20 ans, est quant à elle la douzième meilleure marqueuse, avec une moyenne de 4 buts pat match et 75% de réussite au tir.Les trois nommées ont été choisies selon un processus bien précis. En accord avec 7Master, groupement des entraîneurs et des professionnels de la formation de handball, les quatorze entraîneurs du championnat de France ont présélectionné sept joueuses :Les trois joueuses retenues pour le vote du grand public ont ensuite été déterminées par les votes d’un comité constitué de tous les présidents, entraîneurs et capitaines des quatorze clubs et d’un collège LFH. Le grand public peut désormais voter sur le site de la LFH jusqu’au 17 mai, et le nom de l’heureuse élue sera dévoilé le 19 mai lors de l’avant-match de la finale aller de Ligue Butagaz Energie, entre Brest et Metz. Le trophée lui sera remis lors de la finale retour du 23 mai.