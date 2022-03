Ligue Butagaz Energie : La CNCG retire à nouveau neuf points à Bourg-de-Péage

La situation ne s’arrange pas pour Bourg-de-Péage. Si le club drômois a récemment évité de peu le dépôt de bilan grâce à l’intervention de repreneurs et pourra terminer la saison en Ligue Butagaz Energie, la Commission Nationale de Contrôle de Gestion (CNCG) de la Fédération Française de handball (FFHB) a un peu plus noirci le tableau. En février dernier, cette dernière a sanctionné le club de Bourg-de-Péage d’un retrait de neuf points au classement du championnat en réponse à « l'envoi tardif de certains documents administratifs et financiers ». Alors qu’elles étaient à la lutte en haut du classement, les coéquipières de Manon Houette ont chuté dans la hiérarchie. Toutefois, la donne a une nouvelle fois changé après une nouvelle décision de la CNCG intervenue récemment et qui fragilise un peu plus la place du club drômois dans l’élite du handball professionnel féminin français.

Bourg-de-Péage n’a plus le droit à l’erreur

En effet, Bourg-de-Péage est désormais frappé d’un deuxième retrait de neuf points au classement de la Ligue Butagaz Energie. Cette fois, c’est « l'ampleur de la dégradation des fonds propres consolidés » du club qui lui est reproché par la CNCG. La conséquence directe de cette décision, contre laquelle aucun appel ne sera interjeté, est une nouvelle chute au classement du championnat. Avec désormais 25 points, contre 43 acquis sur le terrain en 18 journées, Bourg-de-Péage pointe désormais à la 12eme place du classement et ne compte plus que cinq points d’avance sur Fleury, lanterne rouge et seule équipe en position de relégable. Aux sanctions sportives d’ajoutent un ensemble de mesures qui vont handicaper le fonctionnement du club. En effet, les dirigeants devront se tourner vers la CNCG pour recruter ou prolonger une joueuse mais également faire le nécessaire pour améliorer la situation économique du club.