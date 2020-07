Ligue Butagaz Energie : La 1ere journée fixée au 9 septembre avec une formule retouchée

Pas de phase finale, la Coupe de France modifiée

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

1ere journée - Mercredi 9 septembre (horaires à confirmer)

Les clubs de Ligue Butagaz Energie sont fixés ! Alors que la saison 2019-2020 du championnat de France féminin de handball a été suspendue le 12 mars dernier puis définitivement arrêtée le 17 avril, les grandes lignes de la saison 2020-2021 ont été fixées par la Ligue Féminine de handball (LFH). En effet, à la suite d’une réunion par visioconférence de son Assemblée Générale, la LFH a confirmé que, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays, les joueuses retrouveront les parquets à compter du 9 septembre prochain. A la suite de la décision de la Ligue d’étendre le championnat de douze à quatorze clubs avec les montées de Plan-de-Cuques et de Saint-Amand-les-Eaux, ce sont 26 journées qui seront au programme avec des rencontres programmées essentiellement le mercredi, les compétitions européennes s’appropriant le week-end dès la saison prochaine.A l’issue de cette saison régulière à 26 journées, le nom du champion de France 2020-2021 sera connu. En effet, afin d’alléger le calendrier dans une saison qui sera resserrée, la LFH a écarté l’idée de programmer une phase finale et abandonné le concept d’une finale entre les deux premiers à l’issue de la saison régulière. En cela, la Ligue Butagaz Energie se rapproche de la Lidl Starligue. « Je suis satisfaite qu’un consensus ait pu être trouvé entre tous les acteurs du handball professionnel féminin. Ces derniers mois auront été difficiles pour tous et je remercie chacun d’avoir été patients, a déclaré Nodjalem Myaro, présidente de la LFH dans un communiqué. Cette nouvelle saison avec 14 clubs s’annonce encore pleine d’incertitudes et avec la commission médicale, nous serons bien évidemment attentifs à l’évolution de la situation sanitaire en France. » Une autre compétition verra son calendrier bouleversé, la Coupe de France. En effet, les neuf équipes qui ne disputeront pas de compétition européenne ont été versée dans cinq poules de cinq équipes avec un seul match entre deux formations. Les équipes européennes n’entreront en compétition qu’à compter des quarts de finale les 27 et 28 février prochains.Chambray - DijonBourg-de-Péage - Paris 92Plan-de-Cuques - NantesSaint-Amand-les-Eaux - FleuryMérignac - BrestMetz - NiceToulon-Saint-Cyr - Besançon