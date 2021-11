Ligue Butagaz Energie (J9) : Metz remporte le choc contre Brest

Chambray se contente du nul

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 9EME JOURNEE

Mercredi 10 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

C'était le choc de cette 9eme journée de la Ligue Butagaz Energie. En ouverture de cette nouvelle journée du championnat de France de handball féminin, le club de Metz a pris le dessus sur celui de Brest (31-24). Dès le premier acte, l'écart était alors bien conséquent, avec cinq longueurs d'avance en faveur des locales (17-12).. Les Messines conservent donc leur invincibilité, avec cette neuvième victoire en autant de rencontres déjà disputées. De leur côté, les Brestoises perdent déjà un deuxième match cette saison. Ce qui fait ainsi qu'entre les deux clubs, au niveau du classement du championnat de France, on retrouve le surprenant club de Bourg-de-Péage, qui n'a perdu qu'une fois et qui possède un match en moins.Cinquième de ce même classement, le club de Chambray a été accroché, à domicile, par celui de Nice (24-24), qui n'est que neuvième de ce même classement, malgré les six buts de sa meilleure buteuse d'un soir, à savoir Sophia Fehri, bien suppléée notamment par sa capitaine Jovane Stoiljkovic et ses cinq buts.Mais, malgré la capitaine Ehsan Abdelmalek ou bien encore Noémie Lachaud, avec chacune quatre buts à la clé, les visiteuses n'ont donc pas réussi à repartir avec la victoire en poche. Enfin, dans la troisième et dernière rencontres prévue ce mercredi soir, Nantes, sixième du classement du championnat de France, a fait respecter la hiérarchie, en s'imposant, dans son antre, contre la lanterne rouge Fleury (33-26).Chambray - Nice : 24-24- Brest : 31-24- Fleury : 33-26Besançon - ToulonDijon - Plan-de-CuquesParis 92 - MérignacCelles-sur-Belle - Bourg-de-Péage