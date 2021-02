Ligue Butagaz Energie (J9) : Face à Plan-de-Cuques, Brest a assuré

Brest sera bien leader de Ligue Butagaz Energie à l’entame des play-offs. Une semaine après leur premier revers de la saison en championnat face à Paris 92, les joueuses de Laurent Bezeau n’ont pas tremblé à l’occasion de leur déplacement à Plan-de-Cuques dans un match en retard de la 9eme journée. Bien lancées par Pauletta Foppa (8 buts sur 9 tirs), les Bretonnes ont pris d’entrée l’avantage au tableau d’affichage, les joueuses de l’ancienne internationale Angélique Spincer n’ont rien lâché, revenant au score à moins de sept minutes de la mi-temps. Mais une accélération initiée par Ana Gros (6 buts sur 9 tirs) et Alicia Toublanc (3 buts sur 4 tirs) a permis à Brest d’atteindre la mi-temps avec une marge de quatre buts sur Plan-de-Cuques.

Brest abordera les play-offs à égalité avec Metz

Les coéquipières de Clarisse Wild (7 buts sur 12 tirs) et de Neli Alberto Francisca (5 buts sur 6 tirs) n’ont pas abdiqué, revenant à deux longueurs d’entrée de deuxième période. Mais la résistance des joueuses des Bouches-du-Rhône s’est étiolée petit à petit durant cette deuxième période. Sans forcer leur talent, les coéquipières de Pauline Coatanea (4 buts sur 6 tirs) ont creusé l’écart pour s’imposer au final de six longueurs (28-34). Une douzième victoire en treize matchs qui leur permet d’aborder les play-offs avec 37 points, soit le même total que Metz. Plan-de-Cuques, pour sa part, démarrera les play-downs avec la dernière place mais l’espoir d’arracher le maintien.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 9EME JOURNEE

Mercredi 18 novembre 2020

Nice - Besançon : 31-25

Bourg-de-Péage - Toulon : 28-29

Mérignac - Saint-Amand : 26-26

Chambray - Fleury : 36-24

Dijon - Metz : 27-32

Paris 92 - Nantes : 30-28



Mercredi 17 février 2021

Plan-de-Cuques - Brest : 28-34