Ligue Butagaz Energie (J8) : Fleury tombe contre Chambray, Nice s'impose face à Besançon

Fleury voit sa quête de victoire en Ligue Butagaz Energie se prolonger. A l’occasion de la 8eme journée, les joueuses de Christophe Cassan ont une nouvelle fois quitté leur parquet avec un défaite en poche. Si Eyatne Rizo Gomez (3 buts sur 4 tirs) a maintenu le club du Loiret à flots en début de match, Chambray a mieux terminé la première mi-temps avec un 4-0 signé Sophia Fehri (5 buts sur 6 tirs), Jannela Blombou (1 but sur 2 tirs) et Paula Valdivia (2 buts sur 3 tirs) pour mener de trois longueurs à la pause. Les coéquipières de Julie Le Blévec (6 buts sur 7 tirs) ont su revenir à une longueur avec 25 minutes encore à jouer mais Chambray s’est alors détaché. Grâce notamment à Djeneba Touré (7 buts sur 10 tirs), le club de Bourgogne s’impose de trois longueurs (23-26) pour remonter au cinquième rang du championnat.

Nice surprend Besançon

Après avoir dominé Nantes et Brest, Besançon a manqué son déplacement sur le parquet de Nice. Une rencontre dont la première mi-temps a été un véritable chassé-croisé entre les deux formations. En effet, l’écart entre les Niçoises de Noémie Lachaud (5 buts sur 6 tirs) et les Bisontines de Lucie Granier (5 buts sur 7 tirs) n’a jamais été supérieur à un but durant les 30 premières minutes, conclues sur un score de parité. Toutefois à l’entame de la deuxième mi-temps, les Azuréennes ont commencé à creuser l’écart pour compter quatre longueurs d’avance à l’orée du dernier quart d’heure. La réponse de l’ESBF a été un 4-1 immédiat pour recoller mais sans parvenir à passer devant. Nice s’impose au final de trois buts (29-26) et enchaîne un deuxième succès consécutif pour remonter au dixième rang quand Besançon recule à la septième place.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 8EME JOURNEE

Samedi 6 novembre 2021

Bourg-de-Péage - Toulon : 34-20

Brest - Dijon : 30-28

Mérignac - Nantes : 30-31

Celles-sur-Belle - Metz : 19-33

Plan-de-Cuques - Paris 92 : 16-27



Dimanche 7 novembre 2021

Fleury - Chambray : 23-26

Nice - Besançon : 29-26