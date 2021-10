Ligue Butagaz Energie (J6) : Mérignac et Chambray se neutralisent, Dijon inflige à Nice une nouvelle défaite

Nice n’y est toujours pas cette saison en Ligue Butagaz Energie. Les joueuses de Marjan Kolev ont signé une cinquième défaite en six journées à l’occasion de la réception de Dijon. Dès les premiers instants, les coéquipières de Sarah Valero Jodar (5 buts sur 5 tirs) ont pris les choses en main. Si les Azuréennes se sont accrochées pendant dix minutes, elles ont fini par céder pour se retrouver menées de six buts à la mi-temps. Un écart que les Dijonnaises ont su maintenir à l’entame du deuxième acte de la rencontre, menant encore de six longueurs à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Mais, avec l’énergie du désespoir, les coéquipières de Djazz Chambertin (6 buts sur 10 tirs) et Ehsan Abdelmalek (6 buts sur 10 tirs) ont progressivement réduit leur retard pour revenir à une seule longueur à deux minutes du terme de la rencontre. La JDA a toutefois serré le jeu pour s’imposer de deux buts (25-27) et remonter provisoirement au cinquième rang.

Pas de vainqueur entre Mérignac et Chambray

A égalité de points au classement avant la rencontre, Mérignac et Chambray n’ont pas su se départager à l’occasion de leur duel dans le cadre de la 6eme journée de Ligue Butagaz Energie. Pourtant, les joueuses de la banlieue bordelaise ont su bien entamer la rencontre. Les coéquipières d’Audrey Deroin (10 buts sur 11 tirs) ont pris trois buts d’avance au bout de sept minutes, conservant cet ascendant tout au long des 30 premières minutes, conclues toutefois avec un seul but d’avance. L’entame de la deuxième mi-temps a permis à Mérignac de conserver la main mais Chambray n’avait pas dit son dernier mot. Alexandra Lacrabère (7 buts sur 10 tirs) et ses coéquipières ont égalisé à moins d’un quart d’heure du terme de la rencontre. Une fin de match qui a vu aucune des deux équipes reprendre l’ascendant pour un match nul logique (27-27).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 6EME JOURNEE

Mercredi 27 octobre 2021

Metz - Paris 92 : 36-21

Plan-de-Cuques - Brest : 23-33



Vendredi 29 octobre 2021

Mérignac - Chambray : 27-27

Nice - Dijon : 25-27



Samedi 30 octobre 2021

20h00 : Besançon - Nantes

20h00 : Bourg-de-Péage - Fleury

20h30 : Celles-sur-Belle - Toulon