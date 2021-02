Ligue Butagaz Energie (J6) : Brest donné la leçon

Lacrabère : "Je suis désabusée"

Brest recolle ! Les Brestoises ne comptent plus qu'un point de retard sur Metz, avec une rencontre en plus à jouer, après leur large victoire à Fleury (9eme) ce mardi en match en retard de la 6eme journée de Ligue Butagaz Energie. Les Bretonnes sont allées s'imposer 41-23 chez les joueuses du Loiret, qui encaissent une huitième défaite d'affilée en championnat. Il n'y a pas eu le moindre suspense dans cette partie.Constance Mauny et Isabelle Gullden se sont régalées, avec 7 buts chacun, et onze Brestoises ont marqué au moins un but. Côté Fleury, il a fallu s'en remettre à Alexandra Lacrabère, auteure de 7 buts, mais elle était bien seule.L'internationale n'a d'ailleurs pas caché sa déception à la fin du match, au micro de Sport en France : "On ne peut pas gagner en mettant si peu d'agressivité en défense. Il faut être beaucoup plus entreprenantes. Prendre 41 buts… Je suis désabusée car ça fait 8 matchs qu'on perd d’affilée. C'est la loi du sport. Il faut savoir perdre, se remettre en question. La première mi-temps n'a pas été mauvaise, mais après on prend l’eau, on ne court plus." La Brestoise Pauletta Foppa (5 buts) s'est quant à elle régalée : « J’ai exprimé ce je savais faire, j’ai essayé de me régaler sur ce match, il y avait de l’espace. Le mois de janvier est un peu complique car on enchaîne énormément de matchs» Les Bretonnes espèrent se régaler autant samedi contre Dortmund en Ligue des Champions.Toulon-Saint-Cyr -: 26-32- Dijon : 23-22- Mérignac : 28-26- Bourg de Péage : 28-26- Chambray : 28-24Plan-de-Cuques -: 16-20Fleury -: 23-41