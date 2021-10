Ligue Butagaz Energie (J5) : Cinq sur cinq pour Metz, Paris 92 et Bourg-de-Péage

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 32 - 18

Bourg-de-Péage à l’arraché, Brest reste au contact

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 5EME JOURNEE

Mercredi 20 octobre 2021

Le trio de tête est imperturbable en Ligue Butagaz Energie ! En effet, les trois équipes encore invaincues après quatre matchs ont prolongé leur série à l’occasion de la 5eme journée disputée en intégralité ce mercredi. Vice-champion de France, Metz n’a pas fait de détail à l’occasion de la réception de Mérignac. Emmené par Emma Jacques (6 buts sur 7 tirs), les joueuses de Manu Mayonnade ont compté quatre longueurs d’avance à la pause mais c’est dans le deuxième acte que l’écart s’est nettement creusé. C’est avec pas moins de quatorze buts d’avance que Metz s’impose (32-18) et reste solidement attaché à la première place. Mais les Mosellanes doivent partager car Paris 92 est sur le même rythme. En effet, les protégées de Yacine Messaoudi ont également signé un cinquième succès en cinq journées lors de la réception de Celles-sur-Belle. Si le premier acte a été accroché, avec seulement deux buts d’écart en faveur des Franciliennes. Marie-Hélène Sajka (9 buts sur 13 tirs) et ses coéquipières ont haussé le ton après la pause pour s’imposer de six buts (29-23).Mais, pour Bourg-de-Péage, la cinquième victoire en autant de match n’a pas été simple à aller chercher. Accrochées par Besançon, les coéquipières d’Aminata Sow (6 buts sur 8 tirs) se sont retrouvées menées d’une longueur à la mi-temps. Un retard que Manon Houette (5 buts sur 6 tirs) et les Drômoises ont vite effacé mais sans jamais pouvoir se détacher. C’est un dernier but de Dijana Ujkic (2 buts sur 3 tirs) qui offre à Bourg-de-Péage un court succès (28-27). Juste derrière le trio de tête, Brest ne laisse pas l’écart se creuser. Les championnes de France en titre sont allées chercher un quatrième succès de suite à Toulon. Sous l’impulsion d’Alicia Toublanc (5 buts sur 7 tirs), le BBH a mené de deux buts à la mi-temps mais a dû attendre les 20 dernières minutes pour consolider un succès de cinq buts (24-29). Nantes et Dijon ne lâchent pas plus de terrain sur le trio de tête. Les Neptunes se sont imposées par la plus petite des marges face à Nice (22-21) avec les Azuréennes qui ont manqué le tir de l’égalisation dans la dernière minute. Les Dijonnaises, quant à elles, ont su laisser de côté une première mi-temps manquée pour s’imposer à Fleury (24-26), qui reste lanterne rouge avec cinq défaites en cinq matchs. Chambray, pour sa part, a signé un deuxième succès consécutif faceà Plan-de-Cuques (30-22).- Besançon : 28-27- Plan-de-Cuques : 30-22- Mérignac : 32-18- Nice : 22-21- Celles-sur-Belle : 29-23Toulon -: 24-29Fleury -: 24-26