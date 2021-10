Ligue Butagaz Energie (J4) : Vainqueur à Nice, Metz reste invaincu

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 28 - 34

Victoire des Messines qui s'imposent ce vendredi face à @ogcnicehb 👏 4/4 ✅



Maintenant, place à la trêve internationale 🌍

#Ensemble



📷 Cedosa380 pic.twitter.com/irCKb7NQrv



— Metz Handball (@MetzHandball) October 1, 2021

Metz a su accélérer

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 4EME JOURNEE

Vendredi 1er octobre 2021

Samedi 2 octobre 2021

Metz est intraitable en ce début de saison ! Que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Butagaz Energie, les joueuses de Manu Mayonnade enchaînent les succès et restent invaincues toutes compétitions confondues. Une série qui s’est poursuivie ce vendredi lors du match d’ouverture de la 4eme journée du championnat de France, un déplacement sur le parquet de Nice, qui n’a pas connu le goût de la victoire depuis le début de la saison. L’entame de la rencontre a vu les deux équipes faire jeu égal pendant les sept premières minutes. Les Niçoises, grâce à Ehsan Abdelmalek (9 buts sur 12 tirs) ont alors créé le premier écart avec deux longueurs d’avance. Mais les Messines ont immédiatement réagi par l’intermédiaire de Bruna de Paula (4 buts sur 6 tirs). Un statu quo qui s’est maintenu tout au long de la première période, même si Tamara Horacek (2 buts sur 4 tirs) a permis à Metz de retrouver son vestiaire avec une longueur d’avance.Ne voulant se rendre le match trop difficile, les vice-championnes de France la saison passée ont haussé le ton dès le retour sur le parquet. Sous l’impulsion de Méline Nocandy (6 buts sur 8 tirs) et Chloé Valentini (6 buts sur 7 tirs), Metz a pu compter six longueurs d’avance après dix minutes de jeu en deuxième période. Un écart qui a alors fluctué entre cinq et sept longueurs. Les difficultés offensives messines en toute fin de match n’ont pas permis à Nice de réduire l’écart malgré Martina Skolkova (5 buts sur 5 tirs). Avec une rotation de l’effectif tout au long du match, Metz signe un quatrième succès en autant de rencontres de Ligue Butagaz Energie (28-34) et lance un défi à Paris 92 et Bourg-de-Péage, qui jouent ce samedi et pourraient les rejoindre en tête du classement. Nice, pour sa part, s’incline pour la troisième fois en quatre rencontre avec la recherche d’une première victoire qui se prolonge.Nice -: 28-34Besançon - Paris 92Nantes - Bourg-de-PéageDijon - ChambrayMérignac - ToulonBrest - FleuryPlan-de-Cuques - Celles-sur-Belle