Ligue Butagaz Energie (J4) : Metz et Brest ne savent pas perdre

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 26 - 37

4 matchs = 4 victoires 🎯

Nouveau succès pour la formation messine qui reste en tête de la @LFH_Officiel 👊



𝗡𝗲𝘅𝘁 𝘀𝘁𝗲𝗽 ➡️ @GyoriAudiETO



📷 Cedosa380 pic.twitter.com/2XzBcazIMj



— Metz Handball (@MetzHandball) September 21, 2022



#J04LBE

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐁𝐁𝐇 !!! 👊⚫️⚪️



Et que ce fut dur pour les Rebelles qui n'ont fait la différence que dans les 5 dernières minutes. Succès 32-29 face à l'@ogcnicehb !



Bravo les filles ! 💪



Le score final vous est présenté par notre partenaire @Velozen_ 🤝 pic.twitter.com/1DYPQp45tm



— BBH officiel (@BBH_Officiel) September 21, 2022

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 4EME JOURNEE

Mercredi 21 septembre 2022

Vendredi 23 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022

Metz est inarrêtable. Ce mercredi soir, en ouverture de la quatrième journée de la Ligue Butagaz Energie, les Messines se sont très largement imposées dans la salle de Celles (26-37)., même si Celles a mené au début et jusqu'à 6-5, avant qu'il ne soit donc encore plus accentué à l'occasion du second acte. Une victoire, la quatrième en autant de rencontre déjà disputées, qui permet ainsi aux visiteuses de conserver leur place de leader au classement du championnat de France de handball féminin.Pour Brest, en revanche, ce ne fut pas de tout repos. Mais finalement, les Bretonnes ont eu le dernier mot du côté de Nice (29-32). A la pause, le score était déjà en faveur des visiteuses (13-15), avant que ces dernières n'accentuent quelque peu leur avance dans le second acte. Pourtant, Nice n'a jamais rien lâché.Avant finalement d'encaisser un cinglant 5-9 final. Une victoire à l'arrachée des Rebelles, qui ont donc fait la différence dans les cinq dernières minutes, pour rester invaincues et conserver également leur deuxième place du classement.Nice -: 29-32Celles-sur-Belle -: 26-37Chambray - Bourg-de-PéageToulon - DijonPlan-de-Cuques - Paris 92Besançon - MérignacNantes - Saint-Amand-les-Eaux