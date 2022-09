Ligue Butagaz Energie (J4) : Chambray reprend sa marche en avant, Dijon confirme

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 4EME JOURNEE

Mercredi 21 septembre 2022

Vendredi 23 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022

Reporté

On le savait : perdre à Brest n'avait rien d'une sortie de piste inquiétante pour Chambray, même après avoir débuté la saison sur un carton plein (deux victoires en deux matchs). Stoppé dans son élan par l'autre monstre de la Ligue Butagaz Energie avec Metz lors de la dernière journée, l'équipe de Touraine s'est attachée à tout de suite reprendre sa marche en avant vendredi soir. Pour son quatrième match de la saison, le CTH recevait l'un des mal classés Bourg-de-Péage, et Manon Houette et ses coéquipières, quatrièmes du classement, n'ont eu aucun mal à renouer avec le succès (32-26). Leur troisième déjà cette saison. Dijon, de son côté, avait entamé l'exercice par deux défaites. Mais tout va bien désormais pour les Bourguignonnes, qui ont confirmé là aussi aisément vendredi leur succès (leur premier de la saison) de la dernière journée contre Bourg-de-Péage en dominant cette fois Toulon (38-28), autre équipe qui luttera assurément jusqu'à la fin pour ne pas descendre, dans le Var. Dijon occupe la 9eme place du classement à l'issue de cette 4eme journée.Nice -: 29-32Celles-sur-Belle -: 26-37- Bourg-de-Péage : 32-26Toulon -: 28-38Besançon - MérignacNantes - Saint-Amand-les-EauxPlan-de-Cuques - Paris 92