Metz n’est pas la seule équipe invaincue en Ligue Butagaz Energie. En conclusion de la 3eme journée, Paris 92 a signé un troisième succès à l’occasion de la réception de Nantes. Si les Neptunes ont pris le meilleur départ grâce à Orlane Ahanda (4 buts sur 8 tirs) et Carin Stromberg (5 buts sur 10 tirs), les Franciliennes ont su revenir peu avant le quart d’heure de jeu. Après un nouveau trou d’air, les joueuses de Yacine Messaoudi se sont appuyées sur Nadia Offendal (4 buts sur 10 tirs) et les interventions de Catherine Gabriel (11 arrêts à 38% d’efficacité) pour repasser devant à six minutes de la mi-temps, atteinte avec trois longueurs d’avance. Au retour sur le parquet, Guillaume Saurina a vu ses joueuses revenir à hauteur en l’espace de quatre minutes… avant d’être muettes pendant sept minutes. Ce qui a permis à Paris 92 de reprendre l’ascendant. Accocheuses, les Nantaises n’ont toutefois pas su revenir et s’inclinent d’une longueur (21-20).

Bourg-de-Péage également invaincu

Un bilan parfait dans ce début de saison que Bourg-de-Péage tient également. Les Drômoises, qui ont lancé le championnat avec un succès sur Brest, ont pris le meilleur sur Dijon. Mais l’entame de match n’a pas été évidente pour les joueuses de Bourg-de-Péage. Pendant quasiment toute la première période, ce sont les coéquipières de Celine Sivertsen (5 buts sur 12 tirs) et Anouck Clément (5 buts sur 5 tirs) qui ont fait la course en tête, avec jusqu’à quatre buts d’avance. Mais, grâce notamment à Léna Grandveau (4 buts sur 4 tirs), Bourg-de-Péage a conclu le premier acte sur un 4-0 pour virer en tête à la pause. Si Dijon a signé un 3-0 en début de deuxième période, Bourg-de-Péage a pris les commandes de la rencontre pour aller chercher une victoire de deux buts (26-24). En bas de classement, Nice a pu accrocher son tout premier point après deux revers de suite. Menées de deux buts à la pause, les coéquipières de Marie-Paule Gnabouyou (5 buts sur 6 tirs) ont su inverser la tendance dans le deuxième acte pour arracher le nul à 30 secondes du terme (25-25).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 22 septembre 2021

Celles-sur-Belle - Brest : 25-38



Jeudi 23 septembre 2021

Metz - Plan-de-Cuques : 37-22



Vendredi 24 septembre 2021

Chambray - Besançon : 25-26

Toulon - Fleury : 26-19



Samedi 25 septembre 2021

Paris 92 - Nantes : 21-20

Mérignac - Nice : 25-25

Bourg-de-Péage - Dijon : 26-24