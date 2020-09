Ligue Butagaz Energie (J3) : Metz et Brest poursuivent leur sans-faute

Troisième match et troisième victoire pour les deux équipes-phares du handball féminin français ! Metz et Brest se sont tous les deux imposés lors de cette 3eme journée, qui durera jusqu'au 1er novembre en raison du report de St-Amand - Toulon pour cause de cas de covid-19, et occupent donc les deux premières places de la Ligue Butagaz Energie (rappelons qu'il n'y aura pas de play-offs cette saison). Metz a dominé Besançon sur le score de 37-31 (18-13, mt) sans jamais trembler, l'écart augmentant tout au long de la partie. Maud-Eva Copy termine meilleure marqueuse messine, avec 6 buts, alors que les 6 buts de Lara Gonzalez n'ont pas suffi aux Bisontines, qui encaissent leur première défaite de la saison. De son côté, Brest est allé s'imposer 29-22 (15-13, mt) à Nice, lors d'un match où les Niçoises ont tenu jusqu'à 11-11 avant de craquer peu à peu. Deux Brestoises finissent avec 4 buts : Djurdjina Jaukovic et Pauline Coatanea. En face, Marie Prouvensier et Martina Skolkova ont terminé avec 5 buts pour les Azuréennes, qui n'ont remporté qu'un match sur trois depuis le début de saison.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 23 septembre 2020

Metz - Besançon : 37-31

Nice - Brest : 22-29



Vendredi 25 septembre 2020

20h00 : Paris 92 - Mérignac



Samedi 26 septembre 2020

20h00 : Bourg-de-Péage - Chambray

20h00 : Dijon - Nantes

20h30 : Plan-de-Cuques - Fleury Loiret



Dimanche 1er novembre 2020

16h00 : St-Amand-les-Eaux - Toulon-St-Cyr